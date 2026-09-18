Нападающий «Локомотива» Комличенко — о футболистах-зумерах: «Есть пара таких полунеформалов, пижонистые»

31-летний форвард «Локомотива» Николай Комличенко поделился мнением об игре в одной команде с футболистами-зумерами.

«У нас есть только пара человек, такие полунеформалы, остальные ребята адекватные. Что такое полунеформалы? Пижонистые. Пытаются выделиться не своим мастерством, а внешним видом, прическами и так далее. Но когда ты выходишь на поле, все сразу становится понятно. Рано или поздно все становится понятно, сами поймут. Если не поймут, подскажем», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

«Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 октября железнодорожники в Воронеже сыграют с «Факелом» в 10-м туре чемпионата России.

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