Первый тренер Сауся: «Грустно видеть, что Влад не играет регулярно»

Первый тренер защитника «Спартака» Владислава Сауся Александр Воронков поделился с «СЭ» мнением о своем воспитаннике.

«Мне грустно видеть, что Влад не получает регулярной игровой практики. Он не заслуживает этого. Влад молодой игрок, которому нужно постоянно играть и развиваться. Но Карседо почему-то выпускает его только на кубок. Надеюсь, в ближайшее время он будет получать свои минуты и в РПЛ. Он точно готов и ждет своего шанса», — сказал Воронков «СЭ».

23-летний футболист перешел в «Спартак» из «Балтики» в январе 2026 года. Всего на счету Сауся 9 матчей за красно-белых.

(Кирилл Радченко)