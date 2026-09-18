Лучшие ВАР — Буланов и Левников. Чаще других помощь требовалась Абросимову и Фролову

В девяти турах чемпионата России-2026/27 чаще всего видеоассистенты вмешивались в действия бригад, возглавляемых Иваном Абросимовым: это произошло пять раз в его четырех матчах в роли судьи. Во всех случаях он изменил первоначальные решения.

Много ВАР-вмешательств в среднем в тех матчах, которые судил Антон Фролов (как и в прошлом сезоне) и дебютант Матвей Заика. Из новичков избежал такой необходимости Данил Набока.

Всего в 72 матчах произошло 35 вмешательств видеоассистентов в действия судей. Во всех случаях решения бригад были изменены.

Работая в качестве ВАР, чаще других на помощь коллегам приходили Евгений Буланов и Кирилл Левников. В общей сложности у них на двоих восемь ошибок, обнаруженных в роли ВАР, и еще четыре — в качестве АВАР.

Чаще других в этом чемпионате в ВАР-центре оказывались Артур Федоров (11 раз), Анатолий Жабченко и Роман Сафьян (по 10). При этом назначений судьями в РПЛ никто из них не получал.