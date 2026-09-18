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Судейство

Лучшие ВАР — Буланов и Левников. Чаще других помощь требовалась Абросимову и Фролову

Александр Бобров
Шеф-редактор
Евгений Буланов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В девяти турах чемпионата России-2026/27 чаще всего видеоассистенты вмешивались в действия бригад, возглавляемых Иваном Абросимовым: это произошло пять раз в его четырех матчах в роли судьи. Во всех случаях он изменил первоначальные решения.

Много ВАР-вмешательств в среднем в тех матчах, которые судил Антон Фролов (как и в прошлом сезоне) и дебютант Матвей Заика. Из новичков избежал такой необходимости Данил Набока.

Всего в 72 матчах произошло 35 вмешательств видеоассистентов в действия судей. Во всех случаях решения бригад были изменены.

Работая в качестве ВАР, чаще других на помощь коллегам приходили Евгений Буланов и Кирилл Левников. В общей сложности у них на двоих восемь ошибок, обнаруженных в роли ВАР, и еще четыре — в качестве АВАР.

Чаще других в этом чемпионате в ВАР-центре оказывались Артур Федоров (11 раз), Анатолий Жабченко и Роман Сафьян (по 10). При этом назначений судьями в РПЛ никто из них не получал.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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