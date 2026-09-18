«Ахмат» обратится в ЭСК по пяти эпизодам матча с «Акроном» в РПЛ

«Ахмат» обратится в Экспертно-судейскую комиссию по пяти эпизодам матча с «Акроном» (0:2) в 9-м туре чемпионата России, сообщила пресс-служба грозненского клуба.

Пресс-служба опубликовала видео со спорными, по ее мнению, моментами игры.

Речь идет о четырех эпизодах во втором тайме, в которых главный арбитр встречи Матвей Заика не показал футболистам тольяттинской команды желтые карточки за нарушения на полузащитнике Лечи Садулаеве и других игроках «Ахмата». Еще один момент связан с желтой карточкой нападающему грозненцев Мохамеду Конате.

«Никто не понял, что это было. По всем эпизодам обращаемся в ЭСК РФС», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

«Ахмат» с 10 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 11 октября грозненцы сыграют с «Балтикой» в 10-м туре чемпионата России.

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