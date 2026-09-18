Мостовой — о текущих проблемах «Краснодара»: «Кордоба не тянет»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с «СЭ» высказался об игре «Краснодара» в этом сезоне.

«То, что «Краснодар» набрал всего лишь три очка в трех играх против команд из нижней части таблицы, говорит о том, что там что-то не так. И это очевидно в первую очередь, если взглянуть на игру команды. Сильно сказался на них уход Сперцяна, и плюс неожиданная травма Кривцова. Но, на мой взгляд, главная причина — форма Кордобы. Он пока не тянет. Отсюда и такие результаты у команды. Когда он в оптимальной форме, то он в одиночку способен вытаскивать матчи, сейчас этого нет», — сказал Мостовой «СЭ».

После 9 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет таблицу чемпионата России, набрав 21 очко.