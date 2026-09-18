Угальде заявил об усилении конкуренции в РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос «СЭ» о конкуренции в РПЛ.

— Усилилась ли конкуренция в чемпионате?

— Да! По-моему, 4-5 команд начали чемпионат примерно одинаково очень хорошо. Набрали много очков. Но мы можем только пытаться выигрывать каждую игру и бороться до последнего матча в чемпионате.

«Спартак» с 19 очками занимает второе место в РПЛ.