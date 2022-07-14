В «Спартаке» рассказали, что клуб начнет сезон-2022/23 в форме образца прошлого года
Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов заявил, что московский клуб начнет сезон-2022/23 в форме образца прошлого года. По его словам, есть вероятность, что к весенней части у красно-белых появится новый технический партнера.
«Сейчас ведутся переговоры с возможными техническими партнерами, — приводит слова Мамутова «Чемпионат». — От итогов этих переговоров будут зависеть сроки получения обновленной формы. Возможно, со стартом второй части чемпионата «Спартак» будет играть в форме нового технического партнера».
По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял 10-е место в чемпионате России и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.
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|Сочи
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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