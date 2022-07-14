В «Спартаке» рассказали, что клуб начнет сезон-2022/23 в форме образца прошлого года

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов заявил, что московский клуб начнет сезон-2022/23 в форме образца прошлого года. По его словам, есть вероятность, что к весенней части у красно-белых появится новый технический партнера.

«Сейчас ведутся переговоры с возможными техническими партнерами, — приводит слова Мамутова «Чемпионат». — От итогов этих переговоров будут зависеть сроки получения обновленной формы. Возможно, со стартом второй части чемпионата «Спартак» будет играть в форме нового технического партнера».

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял 10-е место в чемпионате России и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.