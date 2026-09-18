Защитника «Спартака» Джику вызвали в сборную Ганы на матчи с Кот-д'Ивуаром, Гамбией и Марокко

Защитник «Спартака» Александер Джику получил вызов в сборную Ганы на осенний сбор, сообщает пресс-служба национальной команды.

Летом 32-летний футболист пропустил ЧМ-2026 из-за повреждения, полученного в матче против «Краснодара» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

В рамках осеннего сбора Гана сыграет с Кот-д'Ивуаром (24 сентября) и Гамбией (27 сентября) в отборочном турнире Кубка африканских наций, а также проведут товарищеский матч с Марокко (4 октября).

В этом сезоне Джику провел за «Спартак» 10 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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