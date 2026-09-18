Тедеев — о Дзюбе: «Уверен, он усилил бы сейчас и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» высказал мнение о нападающем Артеме Дзюбе.

— Роман Павлюченко считает, что 38-летнему Дзюбе пора заканчивать карьеру: «Он уже футбол обманывает, бегать не может...»

— Я два года работал с Артемом, неплохо изучил его как игрока и человека. Это настоящий профессионал, большой мастер, который давно все доказал. Уверен, он усилил бы сейчас и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо». Да любую команду из первой восьмерки!

Причем был бы очень полезен как в раздевалке, так и на поле. У Дзюбы генетически настолько крепкое здоровье, что и в 38 способен играть на высоком уровне. Если не 90 минут, то 60 точно.