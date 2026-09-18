Агент Сафонов о дубле Тюкавина в матче с «Ростовом»: «Я в нем не сомневался»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» оценил дубль футболиста в матче 9-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

24-летний россиянин открыл счет после контратаки на 35-й минуте, также он заработал и реализовал пенальти на 88-й.

«Так и должен играть нападающий. Особого спада я у него и не видел. Есть моменты в каждой игре, да и команда стала играть на него больше. Я в нем не сомневался. Спорил с Геничем, что свои 10-15 мячей в сезоне Костя забьет. Самое главное, что и «Динамо» уже выигрывает пять матчей подряд. Если так пойдет, можно и за медали побороться», — сказал Сафонов «СЭ».

«Динамо» одержало пятую победу подряд в РПЛ и шестую во всех турнирах и с 19 очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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