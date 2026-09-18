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Агент Сафонов о дубле Тюкавина в матче с «Ростовом»: «Я в нем не сомневался»

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» оценил дубль футболиста в матче 9-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

24-летний россиянин открыл счет после контратаки на 35-й минуте, также он заработал и реализовал пенальти на 88-й.

«Так и должен играть нападающий. Особого спада я у него и не видел. Есть моменты в каждой игре, да и команда стала играть на него больше. Я в нем не сомневался. Спорил с Геничем, что свои 10-15 мячей в сезоне Костя забьет. Самое главное, что и «Динамо» уже выигрывает пять матчей подряд. Если так пойдет, можно и за медали побороться», — сказал Сафонов «СЭ».

«Динамо» одержало пятую победу подряд в РПЛ и шестую во всех турнирах и с 19 очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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Врач ЦСКА Безуглов: «Срок реабилитации Баринова составит порядка 6 месяцев»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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