Боярский считает, что Соболев полностью стал своим в «Зените»: «Идеально проявляет себя — настоящий нападающий»

Народный артист России Михаил Боярский в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Соболев молодец, идеально проявляет себя как форвард. Александр — настоящий нападающий. Полностью стал своим в «Зените». Тимощук сделал все для того, чтобы Александр окончательно влился в команду. Соболев приносит очень много пользы команде. Приятно, что еще в сборную попал», — сказал Боярский «СЭ».

В текущем сезоне Соболев провел 12 матчей за «Зенит», забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

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