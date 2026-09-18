Боярский о травме Вендела: «Карпукас пока не может его заменить, но старается»

Народный артист России Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о травме полузащитника «Зенита» Вендела.

«Вендел — необходимая фигура на поле. Будем ждать, когда у него все пройдет. Карпукас пока не может его заменить, но Артем старается. Безусловно, бразилец более мощная фигура», — сказал Боярский «СЭ».

29-летний бразилец получил травму в матче со «Спартаком» (0:2) в 5-м туре РПЛ.

В текущем сезоне на счету бразильца 6 матчей и одна голевая передача.

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