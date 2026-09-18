ВАР работают против «Ахмата». Больше всего вмешательств в пользу ЦСКА и «Спартака»

В матчах девяти туров чемпионата России-2026/27 произошло 35 вмешательств видеоассистентов в действия арбитров, не считая отмененные угловые удары. Во всех 35 случаях первоначальные решения судейских бригад изменялись.

Чаще всего это происходило в играх с участием ЦСКА — девять раз. Больше всего от изменения вердиктов арбитров страдал «Ахмат» — четырежды.

Главную выгоду от использования ВАР-технологии получил ЦСКА — в шести случаях решения менялись в его пользу. По четыре раза выгодоприобретателями были «Спартак», «Акрон» и «Балтика».