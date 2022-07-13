Лука Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака»

«Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.

Причины, по которым 40-летний итальянец решил покинуть команду, не уточняются.

«Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе», — говорится в заявлении «Спартака».

При этом в московском клубе отметили, что Каттани в случае необходимости будет консультировать красно-белых удаленно.

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.