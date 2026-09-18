Тренер «Балтики» Талалаев поддержал Латышонка после матча с «Зенитом», опубликовав пост в соцсетях впервые с 2023 года

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поддержал голкипера калининградцев Евгения Латышонка после поражения от «Зенита» (2:3) в 9-м туре чемпионата России.

В матче 28-летний вратарь допустил несколько ошибок. На 16-й минуте после одной из них почти с центра поля забил нападающий «Зенита» Александр Соболев.

«Мы выигрываем и проигрываем все вместе. «Балтика» — Команда! Женя, прорвемся», — написал Талалаев в соцсетях.

Также тренер опубликовал совместное фото с Талалаевым. Это первый пост Талалаева на его личной странице в соцсети с 2023 года.

«Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. 11 октября калининградцы сыграют с «Ахматом» в Грозном в матче 10-го тура чемпионата России.

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