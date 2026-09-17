Отрыв «Краснодара» сократился до 2 очков: таблица РПЛ после 9-го тура

В четверг, 17 сентября, матчем махачкалинского «Динамо» и ЦСКА (1:3) завершился 9-й тур чемпионата России.

«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0), отрыв лидера РПЛ перед паузой в чемпионате сократился до 2 очков. Второе место делят «Спартак», «Динамо» и ЦСКА (по 19 очков), у «Зенита» на пятой строчке — 18 очков.

РПЛ: результаты всех матчей 9-го тура

В 10-м туре встречаются: 9 октября «Ростов» — «Акрон» (19.30);

10 октября «Оренбург» — «Динамо» Мх (13.00), «Факел» — «Локомотив» (15.15), «Крылья Советов» — «Спартак» (17.30), «Краснодар» — «Зенит» (19.30);

11 октября «Ахмат» — «Балтика» (14.00), ЦСКА — «Родина» (16.30), «Рубин» — «Динамо» (19.30).