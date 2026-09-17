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Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ после 9 тура 17 сентября 2026

Отрыв «Краснодара» сократился до 2 очков: таблица РПЛ после 9-го тура

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В четверг, 17 сентября, матчем махачкалинского «Динамо» и ЦСКА (1:3) завершился 9-й тур чемпионата России.

«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0), отрыв лидера РПЛ перед паузой в чемпионате сократился до 2 очков. Второе место делят «Спартак», «Динамо» и ЦСКА (по 19 очков), у «Зенита» на пятой строчке — 18 очков.

РПЛ: результаты всех матчей 9-го тура

В 10-м туре встречаются: 9 октября «Ростов» — «Акрон» (19.30);

10 октября «Оренбург» — «Динамо» Мх (13.00), «Факел» — «Локомотив» (15.15), «Крылья Советов» — «Спартак» (17.30), «Краснодар» — «Зенит» (19.30);

11 октября «Ахмат» — «Балтика» (14.00), ЦСКА — «Родина» (16.30), «Рубин» — «Динамо» (19.30).

Источник: Турнирная таблица РПЛ
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РПЛ, 9-й тур, результаты: «Оренбург» и «Краснодар» сыграли вничью, «Спартак» победил «Факел» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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