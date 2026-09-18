Канчельскис — о повторении «Спартаком» статистики чемпионского сезона-2016/17: «Совпадение, не более»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию, что «Спартак» в РПЛ-2026/27 статистически повторяет чемпионский сезон-2016/17.

«Шансы на первое место имеют все. Статистика «Спартака» идентична с чемпионским сезоном? Ну и что? Совпадение, не более. Чемпионат продолжается, они находятся на втором месте. Посмотрим, как будут двигаться дальше. Амбиции «Спартака» все знают и понимают. Каждый сезон замахиваются на первое место — это правильно, так и должно быть. В любом случае, это футбол. На бумаге одно, на деле другое», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Спартак» с 19 очками занимает второе место в РПЛ. На счету команды шесть побед, одна ничья и два поражения. Москвичи забили 16 мячей и пропустили 7.

Точно такая же статистика после девяти туров была у «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17.