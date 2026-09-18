Евсеев о поражении махачкалинского «Динамо» от ЦСКА: «Если игрок плохо сыграл, значит вопросы ко мне»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев подвел итоги матча против ЦСКА (1:3) в 9-м туре РПЛ.

«Мы — команда, мы едины. Я не ищу проблемы в отдельных игроках. Мы выигрываем как команда и проигрываем как команда. Я не ищу, кому бы претензии предъявить. Если игрок плохо сыграл, значит вопросы ко мне, главному тренеру», — приводит слова Евсеева пресс-служба клуба.

Махачкалинцы с 12 очками идут на седьмой строчке в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» после международной паузы 10 октября на выезде встретится с «Оренбургом».