Боярский — о положении «Зенита» в чемпионате: «Будем надеяться на Семака, он вытащит команду»

Народный артист России Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» в текущем сезоне.

«Все хорошо, выиграли прошлую игру. Остается надеяться на положительные результаты. Остальные команды тоже неровно идут. «Спартак» не очень, хоть и активен. «Краснодар» также не в лучшей форме. Все идут неровно, и «Зенит» тоже. Будем надеяться на Семака, он вытащит команду. В «Зените» играют высококачественные игроки. Претензии к ним предъявлять сложно. Хочется, чтобы был атакующий футбол, но они играют в классическую партию и добиваются успеха. У меня нет претензий к их игре. Они делают все, что могут», — сказал Боярский «СЭ».

После 9 туров РПЛ «Зенит» с 18 очками идет на 5 месте в турнирной таблице чемпионата России.

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