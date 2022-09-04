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4 сентября, 22:45

Абаскаль: «Спартак» сознательно отдал инициативу «Зениту». Мы проиграли, но должны принять это с холодной головой»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

— Игра разбилась на две части. Первая — до гола, вторая — после гола, когда все пошло не так, как нужно. Мы проиграли, но должны принять это с холодной головой. Жаль, что в игре, когда было пространство, мы его не использовали. Нам жаль, но нужно работать дальше.

— Вы сознательно отдали сопернику инициативу?

— «Зенит» — высококлассная команда. Особенность игры этой команды — стенки на флангах. Это было предсказуемо, мы старались прессинговать на чужой половине поля. Когда получалось, мы забирали подбор. Мы не могли обороняться в среднем блоке — нам надо было либо быть компактными на своей половине, либо высоко прессинговать. Поэтому — да, это было осознанное решение.

— Закономерен ли итог матча, на ваш взгляд?

— Все просто: в таких матчах часто все решают детали. Сегодня эпизоды были в пользу «Зенита». Да, мы потеряли три очка, но нужно работать и готовиться к следующему матчу. У ребят хватит смелости, чтобы встать и идти вперед.

— Почему вы сделали такие замены? Почему вышел Бальде?

— Я никогда их не делаю для того, чтобы они почувствовали атмосферу. Замены обусловливаются эпизодами — голами, карточками, травмами. Сегодня за небольшой отрезок у нас были и гол, и травма. Бальде не играл четыре месяца. Мы хотели дать ему меньше времени, но получилось больше.

«Спартак» с 16 очками в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Ростова» на выезде. Матч состоится 11 сентября, начало — в 19.45 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
5
4
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
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Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
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Торпедо М

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Локомотив

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