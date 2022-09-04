«Спартак» — «Зенит»: видеообзор матча 8-го тура РПЛ

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«Спартак» дома проиграл «Зениту» со счетом 1:2 в матче 8-го тура РПЛ.

Голом в составе красно-белых отметился Александр Соболев. За питерский клуб забили Деян Ловрен и Андрей Мостовой.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России (20 очков). «Спартак» находится на пятой строчки (16 очков).