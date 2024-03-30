Главный тренер Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил шансы своей команды стать чемпионами в нынешнем сезоне РПЛ.

«Верю в те же 25 процентов. Буду оптимистом. Мы еще играем с «Зенитом» дома, можем их чуть-чуть поддавить. Я в раздевалке сказал команде, что мы можем проиграть. Но не так, как сегодня», — цитирует Личку «РБ Спорт».

В 22-м туре «Динамо» дома проиграло «Ростову» — 1:4. Московский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице с 38 очками.