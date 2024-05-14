Радимов о борьбе за выживание в РПЛ: «Многие накосячили в этом году прилично»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о борьбе клубов в нижней части таблицы РПЛ.

«Многие накосячили в этом году прилично, поэтому они и борются. Перечисляем. «Оренбург»: Ярошик первые пять туров, поражения. Наверное, неправильный выбор. Берем «Факел»: какая-то полоса, продлевают контракт с Ташуевым, проходят три матча — разрывают контакт с Ташуевым. Ну что это такое? Белиберда, правильно?

Дальше «Урал». «Урал» начинал лидером. Потом в интервью, я помню, по-моему, вратарь говорит, да нет, какие мы лидеры, будем бороться за выживание. Бум, сразу по голове, и борются, пожалуйста, за выживание. Хотя у «Урала» состав-то очень хороший», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На данный момент в зоны стыковых матчей идут "Урал" и "Факел" (по 29 очков). В зоне вылета - "Балтика" (26) и "Сочи" (23).