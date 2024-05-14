Радимов раскритиковал Кассьерру за пенальти в матче с ЦСКА
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил эпизод с пенальти в ворота сине-бело-голубых в матче против ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.
Единственный гол с пенальти забил форвард армейцев Федор Чалов. Одиннадцатиметровый был назначен после фола нападающего «Зенита» Матео Кассьерры на Илье Агапове.
«Если быть объективным, то это, конечно, глупость со стороны Кассьерры. Потому что человек он довольно-таки опытный, играет в сборной Колумбии. Ну, понятно, что здесь надо просто аккуратно, и все. Ведь любой наступ — это пенальти. Пенальти-то очевидный, тут спорить нечего. И игрок от ворот выбегает. Ну, ладно бы это был Чалов или, там, Обляков! А это был Агапов... Который совершенно безопасен был в данной ситуации», — цитирует Радимова «РБ Спорт».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4