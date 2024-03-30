«Балтика» — «Пари НН»: хозяева забили два гола за три минуты

«Балтика» забила два гола за три минуты в матче 22-го тура РПЛ против «Пари НН» — 2:0.

Первый гол на 40-й минуте забил Джоэль Фамейе, а на 43-й минуте Виталий Лисакович удвил преимущество.