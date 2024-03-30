«Сочи» — ЦСКА: хозяева сравняли счет

«Сочи» сравнял счет в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА — 2:2.

На 73-й минуте игры отличился нападающий сочинской команды Мартин Крамарич, для которого этот гол стал 5-м в текущем сезоне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.