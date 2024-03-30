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Сегодня, 18:06

«Сочи» — ЦСКА: хозяева сравняли счет

Алина Савинова
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«Сочи» сравнял счет в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА — 2:2.

На 73-й минуте игры отличился нападающий сочинской команды Мартин Крамарич, для которого этот гол стал 5-м в текущем сезоне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:2
ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Главный тренер Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
16
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
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Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
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Сочи – ЦСКА
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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Локомотив – Краснодар
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 16 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

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