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Тедеско: «В «Спартаке» были очень хорошие игроки, которые сильны в техническом плане при игре с мячом»

Тедеско заявил, что в «Спартаке» были очень хорошие игроки, которые сильны в техническом плане
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско рассказал о своем подходе к работе в разных командах.

«Мое представление о футболе заключается в том, что нужно приспосабливаться к тому типу игроков, которые есть в составе, к сильным сторонам команды. В «Шальке» у нас было много физически сильных игроков, мы много играли на контратаках.

В московском «Спартаке» у меня была совершенно другая команда. У нас была самая молодая команда в России с очень хорошими ребятами, которые были сильны в техническом плане при игре с мячом. В каждой игре мы владели мячом 70 процентов времени. Я должен быть гибким как тренер, я должен адаптироваться", — приводит слова Тедеско Sky Sports.

Специалист работал в «Спартаке» с октября 2019 года по май 2021.

В конце 2021 года Тедеско возглавил «Лейпциг», который сейчас занимает четвертое место в чемпионате Германии (45 очков).

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11881/12576895/domenico-tedesco-interview-rb-leipzig-boss-on-masterminding-the-dramatic-turnaround-at-the-bundesliga-club
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