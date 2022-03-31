Тедеско: «В «Спартаке» были очень хорошие игроки, которые сильны в техническом плане при игре с мячом»

Тедеско заявил, что в «Спартаке» были очень хорошие игроки, которые сильны в техническом плане

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско рассказал о своем подходе к работе в разных командах.

«Мое представление о футболе заключается в том, что нужно приспосабливаться к тому типу игроков, которые есть в составе, к сильным сторонам команды. В «Шальке» у нас было много физически сильных игроков, мы много играли на контратаках.

В московском «Спартаке» у меня была совершенно другая команда. У нас была самая молодая команда в России с очень хорошими ребятами, которые были сильны в техническом плане при игре с мячом. В каждой игре мы владели мячом 70 процентов времени. Я должен быть гибким как тренер, я должен адаптироваться", — приводит слова Тедеско Sky Sports.

Специалист работал в «Спартаке» с октября 2019 года по май 2021.

В конце 2021 года Тедеско возглавил «Лейпциг», который сейчас занимает четвертое место в чемпионате Германии (45 очков).