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Фомин: «Еду в Краснодар с особыми чувствами, как и всегда, будет тяжелый матч»

Фомин заявил, что матч «Динамо» против «Краснодара» будет тяжелым
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о подготовке к матчу 23-тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

— Нас всегда настраивают на то, что самая важная игра — это ближайшая. Так что готовимся к матчу с «Краснодаром», а там как дальше будет посмотрим. Будем готовиться, тренироваться и играть.

Как и всегда, будет тяжелый матч. Нужно приложить максимум усилий и постараться победить. Я знаю, что это любимая команда Грулева, так что самое главное, чтобы он играл, приносил голы и победы.

— Вы являетесь воспитанником «Краснодара». Едите на этот выезд с особенными чувствами?

— Да, конечно, буду рад вернуться в город, на стадион. Так что еду с особыми чувствами, — приводит слова игрока сайт клуба.

Фомин является воспитанником «Краснодара», за основную команду сыграл только один матч.

25-летний защитник выступает в составе «Динамо» с августа 2020 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Матч «Краснодар» — «Динамо» пройдет 3 апреля, начало — в 14:00 мск.

Источник: https://fcdm.ru/news/daniil-fomin-edu-v-krasnodar-s-osobymi-cuvstvami
Даниил Фомин
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