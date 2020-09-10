Главный тренер «Динамо» ответил Геннадию Орлову, назвавшего бело-голубых костоломами
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков не согласился с комментатором Геннадием Орловым, назвавшим динамовцев костоломами.
-Самый яркий матч «Динамо» на старте — с «Зенитом» (1:0). После него Геннадий Орлов назвал динамовцев костоломами. По делу?
— Нет, конечно. Достаточно сказать, что за грубую игру наши футболисты получили только три желтые карточки. Это была мужская жесткая игра, но грань никто не переходил. Чем больше матчей с такой самоотдачей будет в РПЛ, тем интереснее станет наш чемпионат. А клубам будет легче в европейских соревнованиях. (Константин Алексеев)
Полностью интервью Кирилла Новикова читайте здесь
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/glavnyy-trener-dinamo-kirill-novikov-v-intervyu-se-o-novichkah-pobede-nad-zenitom-evrokubkah-i-drugom-1709056/