Главный тренер «Динамо» ответил Геннадию Орлову, назвавшего бело-голубых костоломами

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков не согласился с комментатором Геннадием Орловым, назвавшим динамовцев костоломами.

-Самый яркий матч «Динамо» на старте — с «Зенитом» (1:0). После него Геннадий Орлов назвал динамовцев костоломами. По делу?

— Нет, конечно. Достаточно сказать, что за грубую игру наши футболисты получили только три желтые карточки. Это была мужская жесткая игра, но грань никто не переходил. Чем больше матчей с такой самоотдачей будет в РПЛ, тем интереснее станет наш чемпионат. А клубам будет легче в европейских соревнованиях. (Константин Алексеев)

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