Пенальти в ворота «Динамо» за падение Малкома не назначен правильно

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела спорные эпизоды в матче 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» (1:0)., сообщает сайт РФС.

Решения комиссии: судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо» на 46-й минуте матча.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что между защитником «Динамо» Шарлем Каборе и нападающим «Зенита» Малкомом произошел небольшой контакт, имеющий признаки задержки соперника рукой. Данный контакт был очень сильно ограничен по времени и прилагаемому усилию и не стал сам по себе единственной причиной падения игрока «Зенита», тело которого стало разворачиваться в направлении, противоположном приложению усилия со стороны защитника «Динамо».

Комиссия ожидает, что судьи будут наказывать техническими и соответствующими им дисциплинарными санкциями только явные, отчетливые задержки и толчки любого рода, которые должны находиться в прямой причинно-следственной связи с характером дальнейшего движения соперника", — говорится в пояснении.

«Динамо» — «Зенит»: почему падение Малкома не привело к пенальти и удалению Каборе? Версия «СЭ»