Главный тренер «Динамо» оценил игру Захаряна в матче против «Химок»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (0:1).

— Арсен Захарян допускал сегодня ошибки в простых ситуациях, что непривычно для него. С чем это связываете? Можно ли говорить, что это связано с тем, что Арсен подписал новый контракт?

— Подписание нового контракта Захаряном и его игра сегодня ничего не имеют общего между собой. Сегодня вся команда сыграла хорошо, провела качественный матч. Не получилось забить гол, после которого, возможно, игра бы раскрылась. Соответственно, был бы совершенно другой счет, нежели тот, который есть в итоге.

— Сегодня Никола Моро не попал в стартовый состав. Решили сделать ставку на атаку?

— На позиции шестерки сегодня сыграл Фомин. Он провел качественный матч, это видно по тем моментам, которые мы создали. Если говорить о двух восьмерках, то мы приняли решение, что на этих позициях сыграют Захарян и Шиманьски. Также, как в победном матче против «Уфы».

— Паршивлюк попросил замену во втором тайме. С ним все в порядке?

— У него было небольшое мышечное повреждение. После его замены Варела занял правую бровку, а Скопинцев — левую.

(Владимир Пушкарев)