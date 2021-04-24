Шварц назвал досадным поражение «Динамо» в матче с «Химками»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (0:1).
«Очень обидно и досадно проигрывать матч, который мы полностью контролировали. Сегодня мы играли с подавляющим преимуществом. Во всех компонентах переиграли соперника, об этом говорит статистика. Единственное, что нам не удалось сделать — забить решающий гол. Создали очень много моментов, в первом тайме попали в штангу, во втором в перекладину. Вся статистика говорить за нас. Не хватило забитых мячей. В любом случае, итоговый результат виден на табло. Сегодня это поражение.
— До завершения чемпионата остается три тура. У «Динамо» больше нет права на ошибку, если команда хочет занят место в еврокубковой зоне. Понимают ли это футболисты?
— Мы сейчас не забегаем так далеко. Для нас важно сфокусироваться на следующей игре против очень крепкого соперника — «Рубина». Нам нужно добыть там три очка, после чего нужно готовиться к следующему матчу. Сегодняшнее поражение очень досадное и обидное. Но сейчас мы в преддверии игры с «Рубином» и сконцентрированы на ней", — сказал Шварц после матча.
(Владимир Пушкарев)
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