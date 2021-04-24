Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц назвал досадным поражение «Динамо» в матче с «Химками»

21:48
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (0:1).

«Очень обидно и досадно проигрывать матч, который мы полностью контролировали. Сегодня мы играли с подавляющим преимуществом. Во всех компонентах переиграли соперника, об этом говорит статистика. Единственное, что нам не удалось сделать — забить решающий гол. Создали очень много моментов, в первом тайме попали в штангу, во втором в перекладину. Вся статистика говорить за нас. Не хватило забитых мячей. В любом случае, итоговый результат виден на табло. Сегодня это поражение.

— До завершения чемпионата остается три тура. У «Динамо» больше нет права на ошибку, если команда хочет занят место в еврокубковой зоне. Понимают ли это футболисты?
— Мы сейчас не забегаем так далеко. Для нас важно сфокусироваться на следующей игре против очень крепкого соперника — «Рубина». Нам нужно добыть там три очка, после чего нужно готовиться к следующему матчу. Сегодняшнее поражение очень досадное и обидное. Но сейчас мы в преддверии игры с «Рубином» и сконцентрированы на ней", — сказал Шварц после матча.

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 17668
Все опросы
«Зенит» теперь не упустит чемпионство?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Водитель протаранил автобус и вдребезги разбил Mercedes в Москве
Главу УФСИН по Забайкальскому краю застрелили на охоте
Создатели «Спутника V» призвали Словакию опубликовать контракт с Pfizer

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры