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Сегодня, 10:54

Кутателадзе — о словах Корнеева: «С дивана критиковать легко»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Николоз Кутателадзе (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего тренера сборной России Игоря Корнеева, который эмоционально и с использованием нецензурной лексики раскритиковал игру нижегородцев в матче 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).

Позднее Корнеев извинился за нецензурный комментарий в адрес игроков «Пари НН», среди которых был и Кутателадзе.

«С дивана критиковать легко. Но он же сам играл в футбол, был отличным игроком. Я удивился. Больше ничего. Но это его мнение. Я футболист, и я выхожу на поле делать свое дело», — сказал Кутателадзе «СЭ».

После 27-го тура нижегородцы с 29 очками занимают 11-е место в таблице РПЛ.

Игорь Корнеев
Николоз Кутателадзе
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
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 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
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 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
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 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
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 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
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 Урал 27 7 7 13 27-41 28
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 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
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