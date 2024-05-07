Кутателадзе — о словах Корнеева: «С дивана критиковать легко»

Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего тренера сборной России Игоря Корнеева, который эмоционально и с использованием нецензурной лексики раскритиковал игру нижегородцев в матче 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).

Позднее Корнеев извинился за нецензурный комментарий в адрес игроков «Пари НН», среди которых был и Кутателадзе.

«С дивана критиковать легко. Но он же сам играл в футбол, был отличным игроком. Я удивился. Больше ничего. Но это его мнение. Я футболист, и я выхожу на поле делать свое дело», — сказал Кутателадзе «СЭ».

После 27-го тура нижегородцы с 29 очками занимают 11-е место в таблице РПЛ.