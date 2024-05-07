Агент Ленини сообщил, что контракт с «Краснодаром» не будет продлен

Футбольный агент Пьер Фернандес рассказал, что Кевин Ленини не будет продлевать контракт с «Краснодаром».

«Краснодар» не предлагал новый контракт. Но Кевин не играет регулярно в стартовом составе, так что мы не хотим продлевать соглашение в любом случае. Предложения? На следующий сезон Ленини останется в «Краснодаре», я не хочу, чтобы он уходил", — цитирует Фернандеса «РБ Спорт».