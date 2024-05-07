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Сегодня, 09:15

Ташуев: «Зенит» просто играет на классе, без агрессии. Возможно, есть проблемы с «физикой?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интревью «СЭ» поделился мнением о том, почему «Зенит» теряет очки.

— А что происходит с «Зенитом»? Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?

— Позиционная атака явно субтильная.

— Поясните, пожалуйста.

— Нет агрессии, нет каких-то ярких индивидуальных действий. Контроль ради контроля. Нет взрыва, нет мощности. Может быть, команда испытывает проблемы с «физикой»? Ведь что такое физподготовка?

— Что?

— Максимальная мощность, которую ты можешь показать в течение трех-восьми секунд и выигрываешь полметра-метр у соперника на каждом участке поля, а не просто бегаешь.

— То есть этому «Зениту» недостает мощи?

— Пожалуй. Питерцы просто стараются играть на классе, не взрываются на поле, не включают агрессию.

— У вас есть вопросы к Артуру? Согласны, что человек, за которого заплатили приличные деньги, разницы пока не делает?

— Можно говорить не только об Артуре. В «Зените» сейчас подобраны усредненные бразильцы. Педро, Мантуан, тот же Артур. Их сложно сравнить с Малкомом, Халком. Нынешние бразильцы не могут в одиночку решать исходы встреч. Все какие-то средние. Может, еще требуется время на адаптацию?

— Но есть же Вендел, Клаудиньо. Они просели?

— Тут дело скорее в психологии. Они пресытились победами. Понятно, что каждый футболист скажет, что он готов и дальше брать титулы. Но ведь в подкорке сидит мысль: все равно выиграем, все равно дожмем. Самоуспокоились. Нужна какая-то встряска.

Полностью интервью Ташуева читайте на «СЭ».
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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