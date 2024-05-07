Ташуев: «Зенит» просто играет на классе, без агрессии. Возможно, есть проблемы с «физикой?»
Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интревью «СЭ» поделился мнением о том, почему «Зенит» теряет очки.
— А что происходит с «Зенитом»? Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?
— Позиционная атака явно субтильная.
— Поясните, пожалуйста.
— Нет агрессии, нет каких-то ярких индивидуальных действий. Контроль ради контроля. Нет взрыва, нет мощности. Может быть, команда испытывает проблемы с «физикой»? Ведь что такое физподготовка?
— Что?
— Максимальная мощность, которую ты можешь показать в течение трех-восьми секунд и выигрываешь полметра-метр у соперника на каждом участке поля, а не просто бегаешь.
— То есть этому «Зениту» недостает мощи?
— Пожалуй. Питерцы просто стараются играть на классе, не взрываются на поле, не включают агрессию.
— У вас есть вопросы к Артуру? Согласны, что человек, за которого заплатили приличные деньги, разницы пока не делает?
— Можно говорить не только об Артуре. В «Зените» сейчас подобраны усредненные бразильцы. Педро, Мантуан, тот же Артур. Их сложно сравнить с Малкомом, Халком. Нынешние бразильцы не могут в одиночку решать исходы встреч. Все какие-то средние. Может, еще требуется время на адаптацию?
— Но есть же Вендел, Клаудиньо. Они просели?
— Тут дело скорее в психологии. Они пресытились победами. Понятно, что каждый футболист скажет, что он готов и дальше брать титулы. Но ведь в подкорке сидит мысль: все равно выиграем, все равно дожмем. Самоуспокоились. Нужна какая-то встряска.
Полностью интервью Ташуева читайте на «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|2 : 1
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|1 : 1
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3