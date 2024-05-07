Рыбус не хочет покидать «Рубин»

Защитник Мацей Рыбус заявил, что хочет продолжить играть в «Рубине», однако клуб не спешит продлевать с ним контракт, срок которого рассчитан до лета 2024 года.

«Пока не ведутся переговоры о продлении контракта. Я недавно восстановился, получаю игровое время сейчас, пока нужно получать удовольствие от игры, показывать хороший футбол. Пока разговоров не было. Вообще на эту тему не разговаривали. Но желание остаться в «Рубине» есть», — цитирует Рыбуса ТАСС.

В этом сезоне футболист провел всего 4 мача за «Рубин» в РПЛ.