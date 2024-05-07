Саша Зделар назвал главного тренера «Пари НН» Сашу Илича легендой
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар назвал главного тренера «Пари НН» Сашу Илича легендой «Партизана», за который они вместе играли с 2018 по 2019 год.
«Саша Илич — легенда «Партизана». Это был капитан команды. Для меня это легенда. Самый лучший капитан в Сербии», — приводит слова Зделара ТАСС.
Илич подписал соглашение с «Пари НН» до конца сезона-2024/25. Последним клубом специалиста был греческий «Атромитос», в котором он работал с 2023 по 2024 год.
Источник: ТАСС
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|50
|
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|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
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|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
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|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
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|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
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|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
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|8
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|
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|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
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|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|2 : 1
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|1 : 1
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|1 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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