Саша Зделар назвал главного тренера «Пари НН» Сашу Илича легендой

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар назвал главного тренера «Пари НН» Сашу Илича легендой «Партизана», за который они вместе играли с 2018 по 2019 год.

«Саша Илич — легенда «Партизана». Это был капитан команды. Для меня это легенда. Самый лучший капитан в Сербии», — приводит слова Зделара ТАСС.

Илич подписал соглашение с «Пари НН» до конца сезона-2024/25. Последним клубом специалиста был греческий «Атромитос», в котором он работал с 2023 по 2024 год.