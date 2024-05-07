Рахимов — о новом контракте с «Рубином»: «У меня действующее соглашение»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с казанским клубом. Нынешнее соглашение специалиста истекает летом 2024 года.

— Ведете переговоры по новому контракту?

— У меня действующее соглашение с «Рубином».

— Но оно скоро закончится.

— Все заканчивается, — сказал Рахимов «СЭ».

Специалист возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. «Рубин» после 27-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.