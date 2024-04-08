Личка: «Ближайшие матчи покажут, убил ли «Динамо» ментально матч со «Спартаком»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.
«В ближайших играх мы должны показать свою ментальность, будет английский режим матчей, где сыграем через три дня: в воскресенье и в среду. Эти матчи покажут, убила ли эта игра нас в ментальном плане», — приводит слова Лички Metaratings.ru.
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке с 38 очками.
Источник: Metaratings.ru
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|7
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|35-21
|43
|
3
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|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
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|22
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|9
|4
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|36
|
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|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
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|10
|5
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|35
|
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|
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|
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|
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|22
|5
|5
|12
|20-29
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|
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|22
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|5
|12
|20-35
|20
|
14
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|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
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|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
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