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Тюкавин: «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Согласен, что «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо». Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут. За это очень обидно. Не считаю, что команда встала. Когда «Спартак» сравнял, нас чуть поддавили, они пошли в атаку», — цитирует Тюкавина Sport24.

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ, имея 38 очков в активе. «Спартак» (35) идет на 6-й строчке.

Источник: https://sport24.ru/football/news-636416-tyukavin-spartak-ne-naigral-dazhe-na-nichyu-v-matche-s-dinamo
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
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12
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13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
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 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Ахмат – Локомотив
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