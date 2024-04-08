Тюкавин: «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Согласен, что «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо». Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут. За это очень обидно. Не считаю, что команда встала. Когда «Спартак» сравнял, нас чуть поддавили, они пошли в атаку», — цитирует Тюкавина Sport24.

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ, имея 38 очков в активе. «Спартак» (35) идет на 6-й строчке.