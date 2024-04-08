Личка считает, что «Спартак» обыграл «Динамо» незаслуженно
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.
«Не согласен с тем, что «Спартак» победил заслуженно. «Динамо» сыграло очень хорошо и дисциплинированно. К сожалению, они забили после двух подарков от нас», — приводит слова Лички Sport24.
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке с 38 очками.
Источник: Sport24
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
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|
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Динамо – Спартак
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|8.04
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Оренбург – Рубин
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|
|
Джон Кордоба
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|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|
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Квинси Промес
Спартак
|6
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