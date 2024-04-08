Личка считает, что «Спартак» обыграл «Динамо» незаслуженно

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

«Не согласен с тем, что «Спартак» победил заслуженно. «Динамо» сыграло очень хорошо и дисциплинированно. К сожалению, они забили после двух подарков от нас», — приводит слова Лички Sport24.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке с 38 очками.