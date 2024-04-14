Личка – о поражении от «Урала»: «Нельзя приезжать и думать, что все само собой пойдет»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против «Урала» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

«Мы проспали первые 10 минут и пропустили быстрый гол после углового. Каждая игра важна, в каждом матче должно быть большое желание победить. Нельзя приезжать и думать, что все само собой пойдет», — цитирует Личку пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи потерпели третье поражение подряд.

В следующем туре бело-голубые отправятся в гости к «Пари НН», а «Урал» также на выезде встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут 21 апреля.