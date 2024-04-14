«Крылья Советов» — «Рубин»: стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Рубином» в 24-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Полузащитник самарцев Бенхамин Гарре получил травму на предыгровой тренировке и пропустит матч.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Костанца, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Орозко.

Запасные: Фролов, Бельтюков, Зотов, Гапонов, Лысов, Печенин, Хубулов, Соколов, Грибакин, Попов, Писарский, Карпицкий.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Ранджелович, Даку.

Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Дрезгич, Иванов, Йевтич, Апшацев, Шабанджай, Йочич, Тахери, Биелович.