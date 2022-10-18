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Сегодня, 23:15

«Какой враг, помилуйте!» Тренер ЦСКА Федотов выразил свое отношение к «Спартаку»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» выразил свое нынешнее отношение к «Спартаку» после страстей в дерби. Матч 13-го тура чемпионата России завершился вничью со счетом 2:2.

 — Как вы после этого дерби воспринимаете «Спартак»? Как врага? Самого принципиального соперника?

— Любой соперник, независимо от ранга и статуса, — принципиальный. Но «Спартак» во все времена был одним из фаворитов нашего чемпионата, «народной командой». И, готовясь к игре с ним, априори не нужно делать лишних телодвижений. Это команда с большими традициями. Что здесь еще скажешь?

— Врагом вы его, вижу, называть не хотите. Это слово — перебор?

— Конечно, перебор. Футбол — не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене. Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил.

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Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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