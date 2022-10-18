«Какой враг, помилуйте!» Тренер ЦСКА Федотов выразил свое отношение к «Спартаку»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» выразил свое нынешнее отношение к «Спартаку» после страстей в дерби. Матч 13-го тура чемпионата России завершился вничью со счетом 2:2.

— Как вы после этого дерби воспринимаете «Спартак»? Как врага? Самого принципиального соперника?

— Любой соперник, независимо от ранга и статуса, — принципиальный. Но «Спартак» во все времена был одним из фаворитов нашего чемпионата, «народной командой». И, готовясь к игре с ним, априори не нужно делать лишних телодвижений. Это команда с большими традициями. Что здесь еще скажешь?

— Врагом вы его, вижу, называть не хотите. Это слово — перебор?

— Конечно, перебор. Футбол — не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене. Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил.