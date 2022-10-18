Владимир Федотов: «После игры мы с Абаскалем пожали друг другу руки и пожелали удачи»

Первое эксклюзивное интервью главного тренера ЦСКА после дерби со «Спартаком»

— В курсе ли вы, что многие спартаковские болельщики чуть ли не возненавидели вас после слов на пресс-конференции о Гильермо Абаскале в среднем роде — «прыгало там что-то»? - вопрос Федотову.

— Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу. Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи.

— Такое пока нигде не рассказывалось.

— Об этом благополучно забыли, потому что подобный факт — не то горяченькое, что многим нужно. Прекрасно осознаю степень сложности нашего труда и с огромным уважением отношусь к коллегам. Все меня знают и могут спокойно это подтвердить.

Да, некоторые тренеры хотят воздействовать на кого-то своим поведением, мы с этим уже сталкивались, например, на «Фиште» (Федотов явно намекает на Доменико Тедеско в знаменитом матче «Сочи» — «Спартак», где тренер вратарей Дмитрий Бородин запустил мем «Это наш Колизей». — Прим. И.Р.). Наверное, все это помнят.

Теперь тоже имели место какие-то провокационные моменты. Если кто-то хочет таким образом подстегнуть свою команду, то никаких проблем. Но при чем здесь мы? А тут определенные действия со спартаковской скамейки были направлены на нас.

— Какие?

— Нам что-то постоянно показывал тренерский штаб соперников. Знаем, что каждый должен находиться в своей зоне, но его помощники оказывали мне и нашей скамейке какие-то «знаки внимания». Пересмотрите внимательно трансляцию. А потом они пришли к нам, и случился тот диалог. Не хочу снова раскручивать, но даже когда мы в перерыве спускались уже в раздевалку, то вновь от одного из представителей соперника был определенный «контакт».

— На пресс-конференции вы специально хотели уколоть Абаскаля?

— Когда отвечал на этот вопросы, то в зале было хорошее настроение. Все произносилось в шуточной форме. Никто ни на кого зла не держал. Но об этом никто и не вспоминает. Зацепились за эту фразу, вырвали ее из контекста и стали раздувать из мухи слона.

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тренер «Спартака» проделал серьезную работу, сумел объединить игроков идеей

— Как вы в целом относитесь к тренерам-легионерам? Кое у кого «обмен любезностями» после первого тайма вызвал вопросы на этот счет.

— С обеих сторон были какие-то эмоциональные выкрики, никакого конкретного смысла не имевшие. Повторяю: мы с коллегами едим один хлеб. Всегда с уважением относился к тренерам из любой страны. Допустим, с большим удовольствием наблюдаю за работой в «Оренбурге» чеха Марцела Лички, с которым хорошо знаком и подробно общался на сборах. Мне очень понравилось его позитивное отношение и к жизни, и к футболу. Игра его команды — воплощение такой жизненной позиции.

— Можете теперь, в спокойной обстановке, сказать, как относитесь к Абаскалю и его труду в «Спартаке»?

— Понимаю, что Абаскаль проделал серьезную работу. Во время флеш-интервью перед матчем мне задали вопрос, в чем хорош соперник. Я ответил, что командной игрой. По-другому результаты не добываются. Мы видели в каждом их матче страсть, желание побеждать. Это — заслуга тренера. Он сумел объединить ребят идеей.

— Наверняка видели слова Заремы Салиховой, что вы уехали из «Сочи», а футбольный клуб «Сочи» из вас не уехал. Как к этому отнеслись?

— Во-первых, причем здесь «Сочи»? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего.

— Правильно ли повел себя Милан Гайич в моменте с Романом Зобниным, который предшествовал первому голу ЦСКА? Изменился ли ваш взгляд на эту ситуацию за два дня после дерби?

— Мы пересмотрели этот эпизод. Убедились в том, что Гайич не видел упавшего на другой половине поля нашего футболиста, не осознал, что там произошло и зачем Зобнин это делает. Сначала произошел очень страшный подкат под Карраскаля, когда с ногами был вырван мяч. Это чистое нарушение. Хотя, казалось бы, игра в мяч — но подкат очень агрессивный, как судьи выражаются, безрассудный. Такие сейчас свистят.

Карраскаль остался лежать, «Спартак» подхватил мяч, развивал атаку. И никто не думал останавливаться. Потом Зобнин отпустил мяч, после чего поднял руки. Гайич полностью концентрировался на мяче, подхватил его, затем сделал передачу в линию атаки, и Чалов забил. Что мешало «Спартаку» выбить мяч в аут? Для этого хватало времени.

— Зобнин в интервью прямо на поле говорил, что не жалеет о своем человеческом поступке, но, возможно, действительно стоило выбрать другую форму этого действия — выбить мяч в аут.

— Наверное, так. У меня не поднимается рука кого-то обвинять в нечестной игре. Никто об этом даже не думал.

— Что бы вы сказали своему футболисту, если бы он поступил так, как Зобнин?

— В одном из матчей «Ахмата» грозненцы, когда один из них получил травму, не разобрались, а в итоге пропустили атаку, гол и потерпели поражение. Поэтому мы всегда говорим своим ребятам, что игра идет до свистка арбитра. Либо он останавливает матч, либо футболисты, видя серьезность столкновения, выбивают мяч за пределы поля. Третьего варианта нет.

— Будь вы тренером Зобнина, раскритиковали бы его?

— Для себя человек мгновенно принял решение. О чем он думал в тот момент — никто не знает. Поэтому воздержусь от оценки. Я уже говорил об инструкциях, которые мы даем футболистам. По ним и действуем. На поле бывает много ситуаций, когда игроку кажется, что было явное нарушение. Он поднимает руки вверх, а свисток молчит — и соперник не отдает мяч, а подхватывает его и проводит свою атаку. Таких моментов надо избегать.

Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Какой враг, помилуйте? Футбол — не война, а красота и радость

— Как вы после этого дерби воспринимаете «Спартак»? Как врага? Самого принципиального оппонента?

— Любой соперник, независимо от ранга и статуса, — принципиальный. Но «Спартак» во все времена был одним из фаворитов нашего чемпионата, «народной командой». И, готовясь к игре с ним, априори не нужно делать лишних телодвижений. Это команда с большими традициями. Что здесь еще скажешь?

— Врагом вы его, вижу, называть не хотите. Это слово — перебор?

— Конечно, перебор. Футбол — не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене. Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил.

Полностью интервью Федотова — скоро на сайте www.sport-express.ru и в одном из ближайших газетных номеров «СЭ»