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Сегодня, 23:05

Федотов подробно оценил ситуацию с Зобниным и Гайичем, после которой ЦСКА забил «Спартаку» первый гол

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» подробно разобрал эпизод с первым голом армейцев в ворота «Спартака» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

Голу Федора Чалова предшествовала вызвавшая много споров ситуация с Романом Зобниным, из соображений fair play отдавшим мяч Милану Гайичу.

— Правильно ли повел себя Милан Гайич в моменте с Романом Зобниным, который предшествовал первому голу ЦСКА? Изменился ли ваш взгляд на эту ситуацию за два дня после дерби?

— Мы пересмотрели этот эпизод. Убедились в том, что Гайич не видел упавшего на другой половине поля нашего игрока, не осознал, что там произошло и зачем Зобнин это делает. Сперва был очень страшный подкат под Карраскаля, когда с ногами был вырван мяч. Это чистое нарушение. Хотя, казалось бы, игра в мяч — но подкат был очень агрессивный, как судьи выражаются, безрассудный. Такие сейчас свистят.

Карраскаль остался лежать, «Спартак» подхватил мяч, развивал атаку. И никто не думал останавливаться. Потом Зобнин отпустил мяч, после чего поднял руки. У Гайича была полная концентрация на мяче, он подхватил его, затем сделал передачу в линию атаки, и Чалов забил гол. Что мешало «Спартак» выбить мяч в аут? Для этого было много времени.

— Зобнин в интервью прямо на поле говорил, что не жалеет о своем человеческом поступке, но, возможно, действительно стоило выбрать другую форму этого действия — выбить мяч в аут.

— Наверное, так. У меня не поднимается игра кого-то обвинять в нечестной игре. Никто об этом даже не думал.

— Что бы вы сказали своему игроку, если бы он поступил так, как Зобнин?

— В одном из матчей «Ахмата» футболисты грозненской команды, когда один из них получил травму, не разобрались, а в итоге пропустили атаку, гол и проиграли матч. Поэтому мы всегда говорим своим ребятам, что игра идет до свистка арбитра. Либо он останавливает матч, либо игроки, видя серьезность столкновения, выбивают мяч за пределы поля. Третьего варианта нет.

— Вы бы раскритиковали Зобнина, если бы вы были его тренером?

— Человек мгновенно принял решение для себя. О чем он думал в тот момент — никто не знает. Поэтому воздержусь от оценки. Я уже говорил об инструкциях, которые мы даем футболистам. По ним и действуем. На поле бывает много ситуаций, когда футболисту кажется, что было явное нарушение. Он поднимает руки вверх, а свисток молчит — и соперник не отдает мяч, а подхватывает его и проводит свою атаку. Таких моментов надо избегать.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. Владимир Федотов: «После игры мы с Абаскалем пожали друг другу руки и пожелали удачи»

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Милан Гайич
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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Оренбург

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Зенит

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