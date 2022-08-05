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Глава селекционного отдела ЦСКА: «Мендес шел у нас под первым номером»

Иван Шитик
Корреспондент
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Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, как шли переговоры по трансферу полузащитника Виктора Мендеса.

«Игрока мы знаем с 2019 года. С приходом нового тренерского штаба, выслушав запросы по позициям, приняли решение, что Мендес будет идти у нас под первым номером. Он полностью соответствует требованиями тренерского штаба.

Переговоры были достаточно сложными, много было препятствий. Но мы смогли убедить, что с ЦСКА можно сотрудничать. Я думаю, обе стороны остались довольны», — сказал Мовсисьян в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

22-летний полузащитник перешел к армейцам из чилийского клуба «Унион Эспаньола» 29 июля.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aeD88CVq85g
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