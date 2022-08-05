Глава селекционного отдела ЦСКА: «Мендес шел у нас под первым номером»

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, как шли переговоры по трансферу полузащитника Виктора Мендеса.

«Игрока мы знаем с 2019 года. С приходом нового тренерского штаба, выслушав запросы по позициям, приняли решение, что Мендес будет идти у нас под первым номером. Он полностью соответствует требованиями тренерского штаба.

Переговоры были достаточно сложными, много было препятствий. Но мы смогли убедить, что с ЦСКА можно сотрудничать. Я думаю, обе стороны остались довольны», — сказал Мовсисьян в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

22-летний полузащитник перешел к армейцам из чилийского клуба «Унион Эспаньола» 29 июля.