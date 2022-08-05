На матч «Крылья Советов» — «Динамо» дети выйдут в футболках с изображениями картин Репина

Дети, которые будут выводить футболистов на матч 4-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо», выйдут в футболках с изображениями картин Ильи Репина, сообщает пресс-служба самарского клуба.

5 августа отмечается отмечается 178 лет со дня рождения великого живописца. Свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге» российский художник нарисовал в селе Ширяево, Самарская область.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится в воскресенье, 7 августа. Начало встречи — 17.30 по московскому времени.