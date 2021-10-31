Гисдоль: «Любая команда почувствовала бы отсутствие Смолова на поле, особенно «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.
«Бесспорно, «Локомотив» заслужил эту победу, — приводит слова Гисдоля официальный сайт московского клуба. — Можно сказать, что нам в какой-то мере повезло, потому что забили победный мяч за несколько секунд до финального свистка. Мы строго следили за тем, чтобы не дать «Нижнему Новгороду» убегать в контратаки. Матч получился сложным, особенно непросто было вернуться в игру, когда мы уступали в счете. Команда отдала всю энергию и силы, чтобы взять три очка».
Также тренер высказался об отсутствии нападающего команды Федора Смолова из-за сомнительного теста на коронавирус.
«Любая команда почувствовала бы отсутствие Смолова на поле, особенно «Локомотив», — сказал он.
После 13 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на 2-м месте в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 14 баллами идет на 11-й позиции.
В нынешнем сезоне 31-летний Смолов забил 7 мячей в 15 встречах.
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