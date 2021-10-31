Белоголовцев сравнил Зарему с Джигурдой
Известный шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев рассказал «СЭ» о своем отношении к жене владельца московского «Спартака» Зареме Салиховой.
— Я не понимаю этих разговоров о Зареме. Журналистам надо о чем-то разговаривать, поэтому Зарема для них — это как Джигурда. Или Жириновский, который плеснул в лицо кому-то. Для них — это прекрасный фрик женского рода, но не понимаю, как все остальное касается этой женщины. Почему все на это обращают внимание? В том числе и футболисты, которые это тоже читают. Они должны играть в футбол, а не читать телеграм-канал какой-то странной женщины. Пора давно уже забыть об этом. Мы обсуждаем футбол, а не то, кто себе сделал сиськи. Мне кажется, что это позор.
3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.
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